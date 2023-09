En Inde, le climat déréglé provoque une forte inflation alimentaire

Monde

Bangalore (Inde), correspondance

C’est un coup dur pour les agriculteurs et les consommateurs indiens. « En raison des inondations du mois de mars, mon blé a pourri et la production a chuté de 20 %, s’inquiète auprès de Reporterre Anand Kumar Singh, un agriculteur de l’État pauvre du Bihar, dans le nord-est de l’Inde. Et maintenant, à cause de pluies minimales ou inexistantes en juillet et en août, nous ne pouvons pas semer les plants de riz. Notre récolte va baisser de 30 %... » La situation de cet agriculteur, qui gère une ferme avec des travailleurs saisonniers, est celle de beaucoup de fermiers en Inde.

Confronté à des précipitations erratiques et imprévisibles cet été, le rythme des récoltes a été bouleversé. En juillet, seuls 23 millions d’hectares de riz, l’indispensable céréale pour nourrir le pays, ont été exploités au lieu de 40 millions en moyenne.

La période de mousson, de juin à août selon les latitudes, fournit les trois quarts des précipitations du pays. Cette année, elles sont 7 % moins importantes que la normale. Une moyenne qui cache, au cas par cas, des situations encore plus problématiques. Dans le nord-est de l’Inde, où Anand Kumar Singh est installé, il est tombé en réalité 8 % de plus, ce qui a empêché de planter. Dans le sud du pays, le déficit de précipitation est au contraire de 15 %.

Des prix qui explosent de 37 %

Ce mois d’août vient d’entrer dans l’histoire comme le plus sec enregistré depuis le début des mesures météorologiques en Inde, en 1901. Les experts pointent le rôle d’El Niño, ce réchauffement climatique de l’océan Pacifique qui affecte entre autres le sous-continent indien. « Son développement perturbe les vents, avec un impact négatif sur les précipitations de mousson observées en Inde », explique Mrutyunjay Mohapatra, directeur du Service météorologique indien (IMD).

En conséquence, les prix des céréales et des légumes explosent dans le pays, avec une hausse de 37 % par rapport à l’année précédente. Symbole de cette inflation alimentaire, la tomate, indispensable dans la cuisine pour beaucoup d’Indiens, voit son prix au kilo frôler les 150 roupies (environ 1,7 euro), soit quatre fois la norme. Des fast-foods tels que McDonald’s ou Subway ont dû retirer le fruit rouge de leurs sandwichs.

Du petit consommateur aux agriculteurs (45 % de la population active en Inde), la population indienne est sévèrement touchée. Alors qu’approchent les élections générales de 2024, le réchauffement climatique s’invite dans la campagne. Le gouvernement indien a très fortement restreint les exportations de riz blanc non basmati. Les taxes à l’exportation sur l’oignon, autre légume indispensable dans les currys indiens, ont été augmentées de 40 %.

Ces mesures qui visent à calmer l’inflation sur le marché intérieur provoquent des inquiétudes inverses sur les marchés internationaux. D’autant que l’Inde a déjà banni les exportations de blé en mai 2022. « Depuis que l’interdiction a été annoncée à la fin du mois dernier, les prix du riz thaïlandais ont augmenté de 20 % », a précisé à la BBC Joseph W. Glauber, chercheur à l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (Ifpri). Des craintes qui seront sûrement abordées lors du sommet du G20 qui s’ouvre à New Delhi le 9 septembre.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement continuent à l’approche de la rentrée, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les derniers mois de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes. Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Allez-vous nous soutenir cette année ? Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre n’a pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important. Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Climat Le nord de l’Inde écrasé par des chaleurs inhumaines