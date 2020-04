En pleine pandémie, Canada et États-Unis lancent la construction de l’oléoduc Keystone XL

Cet optimisme étonne quand on sait dans quelle situation se trouvent les producteurs de pétrole de l’Alberta, qui extraient une huile non conventionnelle et coûteuse à exploiter. Les dernières semaines, marquées par une chute du prix du baril, ont été particulièrement éprouvantes. Mais les investissements fuyaient déjà l’Alberta avant la pandémie de Covid-19. Exemple frappant, en février, la compagnie Teck Resources a renoncé à un énorme projet (260.000 barils par jour pendant 41 ans). « Les investisseurs et les clients exigent de plus en plus des juridictions ayant des structures qui réconcilient exploitation des ressources et changement climatique, dans le but de produire le plus proprement possible. Cela n’existe pas ici en ce moment », peut-on lire dans la lettre que le PDG de Teck a adressé au ministre de l’Environnement du Canada.

Cette décision a fait grincer quelques dents dans la province canadienne, d’autant plus qu’elle survient juste après la mise à pied de 20.000 employés de soutien dans les écoles. Mais le jeu en vaut la chandelle selon le gouvernement provincial , qui parle de 1.400 emplois directs (et 5.400 indirects) en Alberta et d’un potentiel de 30 milliards $ CA de revenus fiscaux.

Dans la dernière décennie, militants écologistes, Premières nations et fermiers vivant à proximité du tracé n’ont cessé de dénoncer les risques pour l’environnement. Un événement récent donne raison à ces Cassandre : fin octobre 2019, une fuite sur un oléoduc du réseau Keystone au Dakota du Nord a provoqué le déversement de 1,4 million de litres dans la nature, incluant dans des zones humides. Pour M me Kleeb, commencer les travaux maintenant est un geste calculé de la part des promoteurs : « Les règles de mise à distance sociale en vigueur nous empêchent d’être sur la ligne de front. Mais s’ils essaient vraiment de mettre des tuyaux dans le sol, on trouvera des moyens de manifester, que ce soit à cheval ou en tracteur ! »

Depuis une semaine, une centaine de travailleurs s’affairent à des tâches préparatoires au Montana (États-Unis), comme les ouvrages de franchissement de rivières et de la frontière canado-étasunienne. Ce qui ne manque pas d’interroger dans un État qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire, interdit les rassemblements et demande à ses citoyens de rester à la maison. D’autant plus que cette main-d’œuvre venue de l’extérieur de l’État pourrait apporter avec elle le coronavirus et le transmettre à des populations vulnérables, à commencer par les autochtones.

En Amérique du Nord, voilà 12 ans qu’on parle de l’oléoduc Keystone XL et que les revirements de situation se succèdent à son sujet. C’est finalement au moment le plus improbable, en pleine épidémie de Covid-19, que sa construction a commencé, le 6 avril dernier. Lorsqu’il sera terminé, en 2023, ce tuyau de plus de 1.900 km transportera chaque jour 830.000 barils de pétrole brut issu des sables bitumineux canadiens de l’Alberta jusqu’au Nebraska (États-Unis d’Amérique). De là, il entrera dans un réseau de pipelines déjà existant (le réseau Keystone), pour conduire l’or noir vers les raffineries du golfe du Mexique. Le projet est estimé à 8 milliards de dollars étasuniens ($ US), soit 7,3 milliards d’euros.

