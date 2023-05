Espagne : la gauche largement battue aux élections locales

En bref — Monde

Lourde défaite pour la gauche en Espagne. Le parti socialiste (PSOE) a perdu les élections municipales et régionales le 28 mai. Son rival, le Parti populaire (PP), a remporté près de 7 millions de suffrages (31,5%), soit quelque 2 millions de plus qu’il y a quatre ans. Il a également remporté 6 des 10 régions auparavant dirigées par le PSOE, directement ou via des alliances. Autre vainqueur, le parti d’extrême droite Vox, qui a doublé son score en engrangeant 1,5 million de voix aux municipales (7,19%).

Un résultat qui force aujourd’hui le PP à s’allier avec le parti dans de nombreuses circonscriptions. La droite « risque fort d’être l’otage d’une extrême droite xénophobe, qui veut revenir sur toutes les conquêtes sociales et nie l’existence d’un changement climatique », explique dans Libération le commentateur politique Jesus Maraña.

Pedro Sánchez, Premier ministre et chef du Parti socialiste, a déclaré « assumer personnellement cette défaite », comme l’explique El Mundo. Dans une allocution télévisée, il a annoncé sa décision de dissoudre le Parlement et de procéder à la convocation d’élections générales qui se tiendront le 23 juillet.

