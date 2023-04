Exploitation minière : un militant écologiste assassiné au Mexique

En bref — Libertés

Le 5 avril, Eustacio Alcalá Díaz, militant pour les droits des indigènes et contre l’exploitation minière, a été retrouvé mort dans le Michoacán, au Mexique, trois jours après avoir été enlevé par des hommes armés, alors qu’il voyageait avec des missionnaires catholiques.

Il avait organisé et gagné une procédure judiciaire pour bloquer les sociétés minières transnationales Ternium et ArcelorMittal. Il est le neuvième défenseur assassiné ou disparu au Mexique depuis le début de l’année.

D’après le quotidien britannique The Guardian, vingt-quatre activistes militant pour défendre l’environnement ont été assassinés, enlevés ou emprisonnés au Mexique et en Amérique centrale depuis le début de l’année, en raison du manque de protection par les gouvernements et de l’impunité généralisée des coupables.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Luttes Passages à tabac, intimidations... Les écologistes pris pour cible

Commentaires