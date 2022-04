Gel : aidez les scientifiques à étudier les dégâts agricoles

En bref — Agriculture

Il a fait -14,3 °C à Ristolas (Hautes-Alpes), -5,2 °C à Pleucadeuc (Morbihan), -2,8 °C à Dax (Landes)… Cet épisode est particulièrement difficile pour les viticulteurs et les arboriculteurs. Une fois touchés par le froid, les bourgeons des vignes et des arbres fruitiers peuvent mourir, ce qui génère des pertes importantes. Le réchauffement de l’hiver encourage en effet certains arbres à bourgeonner ou fleurir plus tôt qu’autrefois, avant que le risque de gel ne soit complètement écarté.

Afin d’aider les agriculteurs à s’adapter, les chercheurs du [CNRS|Centre national de la recherche scientifique] et de l’ Inrae ont lancé, en collaboration avec le réseau de botanistes Tela Botanica, une plateforme de sciences participatives. Les citoyens peuvent y contribuer en envoyant des informations sur les dégâts qu’ils constatent autour d’eux (nom de l’espèce ou de la variété touchée, lieu et pourcentage des dommages, photographies des organes affectés…). L’objectif est d’aider la communauté scientifique à évaluer la vulnérabilité des différentes espèces dans les années à venir. Ces observations « précieuses » permettront « d’améliorer la capacité des chercheurs à anticiper ces événements dans le futur », explique Tela Botanica.

Ces cinq derniers jours ont été marqués par une vague de froid intense. Les températures enregistrées n’avaient pas été aussi froides au mois d’avril depuis 1947, selon Météo France. Environ 90 % du territoire a été frappé par le gel, estime l’organisme, cité par Libération. Avec le changement climatique, la fréquence de ces évènements risque de s’accroître, alertent le CNRS et l’Inrae dans un communiqué.

