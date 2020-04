Greta Thunberg : « Nous devons lutter simultanément contre la crise climatique et contre la pandémie »

L’année 2019 a été incroyable pour l’adolescente : elle a été nominée pour le prix Nobel de la paix, a fait un aller-retour en bateau entre l’Europe et les États-Unis et s’est adressée aux dirigeants mondiaux aux Nations unies à New York. La jeune femme de 17 ans a affirmé qu’elle s’appuyait toujours, dans ses discours, sur des faits scientifiques au sujet du changement climatique car ces derniers ne pouvaient pas être contestés : « Ce n’est pas quelque chose sur lequel on peut avoir des opinions différentes, c’est juste de la science pure. »

L’activiste aurait d’ailleurs elle-même eu le Covid-19 — elle a déclaré de légers symptômes : de la fatigue et de la toux — tandis que son père a, lui, eu des symptômes plus sévères, correspondant exactement à ceux du coronavirus. Aucun des deux n’a été testé, car la Suède ne teste que les cas les plus graves.

Le mouvement Fridays for Future, qu’elle a lancé avec sa première grève des écoles en 2018, a appelé à des manifestations hebdomadaires virtuelles pendant la pandémie. Les étudiants ont respecté les consignes du confinement et bien que les plus jeunes aient tendance à présenter des symptômes plus légers de la maladie, « nous sommes toujours solidaires avec les personnes appartenant aux groupes à risque et je pense que c’est une très belle chose » .

La militante suédoise pour le climat a déclaré que la réaction à la pandémie avait révélé des lacunes sociétales mais avait également prouvé que nous étions capables d’agir rapidement. « Si un seul virus peut anéantir toute l’économie en quelques semaines et mettre à plat des sociétés, c’est la preuve que nos sociétés ne sont pas très résistantes. Cela montre également qu’une fois que nous sommes dans une situation d’urgence, nous pouvons agir et changer rapidement notre comportement » , a-t-elle déclaré lors d’une interview donné au podcast Big Interview du média New Scientist .

Cet article est paru à l’origine dans New Scientist . Il est republié ici dans le cadre de Covering Climate Now, une collaboration mondiale de plus de 250 médias pour renforcer la couverture du changement climatique.

