Grève de la faim contre l’A69 : Thomas Brail brièvement hospitalisé

Après 12 jours de grève de la faim pour dénoncer l’abattage d’arbres à Vendine, préludes aux travaux de construction de l’A69, le défenseur des arbres Thomas Brail a été transporté à l’hôpital le 12 septembre au matin. Il souffrait de douleurs à la cage thoracique selon un communiqué de presse du collectif La Voie est Libre.

Après des analyses médicales, l’homme est ressorti dans l’après-midi pour reprendre place dans son campement perché dans un arbre devant le conseil régional d’Occitanie, installé depuis le 11 septembre.

Les traits tirés, il a publié une vidéo sur son compte Twitter dans lequel il réitère sa demande de rendez-vous avec Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie et fervente partisane du projet d’autoroute.

Il aimerait également que le ministre des transports, Clément Beaune, l’appelle au téléphone. Enfin, Thomas Brail se dit « usé » et « fatigué » de se battre contre un projet qui « n’a plus de sens aujourd’hui ».

Le projet d’autoroute Toulouse-Castres est contesté depuis des années par de nombreuses associations écologiques. Malgré la mobilisation, les travaux préparatoires ont commencé en avril dernier, notamment l’abattage d’arbres contre lequel se battent Thomas Brail et d’autres militants.

