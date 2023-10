Le Havre : le terminal méthanier de TotalÉnergies en service

Après des mois de controverses, le voilà en place. Le groupe TotalÉnergies a annoncé le 26 octobre la mise en service de son terminal méthanier flottant – baptisé Cape Ann – ancré au port du Havre (Seine-Maritime).

Ce navire, long de 283 mètres pour 43 mètres de large, est doté d’équipements de regazéification : des bateaux viendront l’alimenter avec du gaz (provenant par exemple de Norvège, du Qatar ou des États-Unis) transporté à l’état liquide, puis celui-ci sera regazéifié au Havre avant d’être injecté dans le réseau français. TotalÉnergies a déclaré que les premiers mégawattheures (MWh) de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance de Norvège avaient d’ores et déjà été injectés dans le réseau opéré par GRTgaz, le 26 octobre.

Cette installation est censée sécuriser l’approvisionnement énergétique du pays, qui était dépendant à 40 % du gaz russe avant le début de la guerre en Ukraine. « C’est un outil supplémentaire pour faire face à tous les scénarios et répondre aux besoins des Français en toutes circonstances », argumente le cabinet d’Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, dans un article de 20 Minutes.

Le terminal méthanier flottant est très contesté par les organisations écologistes depuis l’annonce de sa mise en œuvre. Plusieurs recours en justice ont été déposés par l’association France Nature Environnement et le parti politique Les Écologistes (ex-Europe Écologie-Les Verts). L’organisation Scientist Rebellion, qui regroupe des scientifiques partout dans le monde, a bloqué le port du Havre en mai 2023. Il y a un mois, des militants de Greenpeace ont tenté d’empêcher l’arrivée du Cape Ann dans le port du Havre. En vain.

Une enquête de Disclose publiée fin juin, ainsi qu’un rapport de Greenpeace France, ont révélé que TotalÉnergies a mené une intense opération de lobbying pour faire valider ce projet au sommet de l’État.

