Justice climatique : Shell condamné à réduire de 45 % ses émissions de CO2

C’est une victoire historique pour les ONG environnementales. Mercredi 26 mai, le tribunal de La Haye (Pays-Bas) a rendu une décision contraignant le groupe pétrolier Shell à réduire ses émissions de CO 2 de 45 % dans les dix prochaines années.

Il avait été saisi par les Amis de la Terre Pays-Bas (Milieudefensie), aux côtés de 17 000 corequérants et de six autres organisations environnementales [1].

Le tribunal a estimé que le groupe Royal Dutch Shell était également responsable des émissions de ses clients (scope 3 [2] ) et fournisseurs. Il a également reconnu le risque de violations des droits humains en ce qui concerne le « droit à la vie » et le « droit au respect de la vie privée et familiale ». Enfin, Shell doit se conformer au jugement immédiatement, sa politique climatique actuelle n’étant pas assez concrète.

Tears. of. joy. WE WON !

The Dutch court just ruled Shell must cut its CO2 emissions by 45% by 2030 (relative to 2019 levels).

The climate fight is enormous but we know we can win this thing, beat fossil fuel companies and build a better world. #StopShell pic.twitter.com/MCGHyfI9Gf

— Friends of the Earth Europe #BlackLivesMatter (@foeeurope) May 26, 2021