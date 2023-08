L’Allemagne pourrait rater ses objectifs climatiques

L’Allemagne risque de rater sa cible climatique. Selon un rapport publié le 22 août par un groupe d’experts, résumé par Contexte, nos voisins d’outre-Rhin devraient s’attendre à un « large écart » entre l’objectif fixé par le pays pour 2030 (réduire de 65 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990) et la réalité d’ici la fin de la décennie.

Le plan d’action climatique du gouvernement allemand, constitué de 130 mesures, apparaît insuffisant. Dans le secteur du bâtiment, les émissions de CO 2 pourraient excéder de 35 millions de tonnes celles prévues par le gouvernement. La situation est particulièrement critique dans le secteur des transports : l’écart entre les émissions souhaitées par le gouvernement et les émissions réelles devrait être compris entre 117 et 191 millions de tonnes de CO 2 .

Selon un autre rapport cité par Contexte, cette fois mis au point par l’Office fédéral allemand de l’environnement (UBA), le pays risque de ne pas atteindre ses objectifs climatiques « si des mesures supplémentaires ne sont pas prises » rapidement. Selon les données du Global Carbon Project, l’Allemagne est le premier pollueur d’Europe. Le pays se hisse au septième rang des pays les plus émetteurs de dioxyde de carbone dans le monde.

