« L’État doit stopper les violences et intimidations envers FNE »

Les militants associatifs sont de plus en plus victimes d’intimidations et de violences de la part d’une partie du monde agricole productiviste, dénoncent les auteurs de cette lettre-tribune. Ils appellent l’État à ne plus détourner les yeux.

Cette lettre des représentants de France Nature Environnement (FNE) a été remise en main propre au ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, le 14 juin au Conseil économique, social et environnemental (Cese). Le président de FNE, Arnaud Schwartz, a appelé à cette occasion en plénière les représentantes et représentants de la FNSEA, de la Coordination rurale et des Jeunes agriculteurs, à « ordonner à leurs organisations locales d’exclure explicitement la violence de leur registre d’action à compter de ce jour ».

Monsieur le ministre de l’Intérieur,

Les associations du mouvement France Nature Environnement sont reconnues pour leurs actions en faveur de l’intérêt général : éducation, plaidoyer et pratique du droit afin de protéger la nature et l’environnement, lutte contre le changement climatique et la dégradation de la biodiversité, et promotion d’une démocratie enrichie et fonctionnelle.

Elles sont pacifiques et pratiquent le dialogue. Pourtant, elles sont victimes depuis de trop nombreuses années de violences et d’intimidations de la part d’une partie du monde agricole productiviste, en particulier de certains membres du syndicat Coordination rurale ainsi que de certaines FDSEA (sections départementales du syndicat FNSEA) et sections des Jeunes agriculteurs.

Au mois de mars 2023, la propriété du vice-président de Nature Environnement 17 a été saccagée, taguée d’insultes sexistes et homophobes. Une agression perpétrée par des agriculteurs de la FNSEA à l’issue d’une manifestation organisée le 22 mars à l’appel de plusieurs syndicats agricoles et irrigants, pour contester l’annulation, par le tribunal administratif de Poitiers, de l’autorisation d’exploiter cinq bassines d’irrigation. En novembre dernier, agriculteurs et chasseurs s’étaient donné rendez-vous devant le palais de justice de Foix (Ariège). Objectif : intimider et faire pression sur le procès en cours mettant en cause plusieurs représentants de syndicats agricoles et de fédération de chasseurs qui avaient, en 2018, organisé l’attaque violente d’un événement d’associations de protection de la nature.

La violence de ces messages et actes devient d’autant plus insupportable que, malgré nos appels répétés auprès des services de police et de gendarmerie à l’ordre public et à la protection de nos équipes et locaux, nous n’avons pas été entendus.

Force est, au contraire, de constater que l’État lui-même a sa part de responsabilité. Il cautionne par son silence et son laisser-faire les dérives constatées à la suite de la création de Déméter. Créée en 2019, cette cellule avait pour but initial de faciliter le travail de la gendarmerie en cas de dégradations commises sur des exploitations agricoles. En réalité, il s’agissait surtout d’un moyen supplémentaire de bâillonner toutes les critiques qui pouvaient être faites au modèle de l’agriculture intensive. Pour cette raison, nous avons demandé sa dissolution dès 2020.

Condamner tout acte violent

Non seulement l’État ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de nos membres, mais il a, à son tour, porté gravement atteinte aux libertés associatives et à la démocratie environnementale en faisant un usage inacceptable du Contrat d’engagement républicain (que doivent signer les associations et les fondations pour bénéficier d’une subvention) à l’encontre d’une de nos associations en Nouvelle-Aquitaine. L’Association de protection d’information et d’études de l’eau et de son environnement (APIEEE) s’est en effet vu retirer des subventions publiques et a été exclue de toutes les instances de concertation liées à l’eau du département dans lequel elle siégeait pour avoir dénoncé la démesure de la présence policière lors des événements de Sainte-Soline, et avoir dénoncé sur les réseaux sociaux le climat anxiogène dans lequel le débat était mené.

Face à l’ensemble insupportable de ces faits, nos associations vous demandent solennellement, M. le ministre de l’Intérieur, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise plus et de faire en sorte que les citoyen·nes s’impliquant pour l’intérêt général puissent œuvrer sans crainte.

« C’est parce que l’État ne fait pas appliquer la loi que les situations s’enveniment »

En complément, nous sollicitons également votre vigilance pour ne plus alimenter de sentiment de légitimité chez ces acteurs violents, notamment en qualifiant sans discernement tout combat environnemental d’« écoterroriste ». En effet, ce type d’expression favorise un amalgame entre des actions respectueuses du droit et celles d’assassins voulant répandre la « terreur » (origine du mot « terroriste »). Cette dimension sémantique est importante dans notre recherche, que nous espérons commune, de concorde démocratique.

Pour favoriser cette concorde, il nous semble important aussi que l’État condamne publiquement, et systématiquement, tout acte violent contre nos associations.

Enfin, nous vous demandons, dans le respect de l’État de droit, de faire appliquer les décisions de justice plutôt que de les ignorer, voire contester, notamment celles enjoignant de détruire des constructions et ouvrages illégaux. C’était le cas du barrage de Caussade, dont la réalisation a été jugée illégale en 2018 (les tribunaux ont donné raison à France Nature Environnement), mais dont les travaux de construction ont continué, en toute impunité. Cette retenue illégale existe aujourd’hui.

C’est d’autant plus dommageable que, bien souvent, c’est parce que l’État ne fait pas appliquer la loi que les situations s’enveniment. Cela favorise l’émergence de la violence, les menaces et les passages en force, et engendre une perte de confiance désespérante en l’État de droit, qui s’efface devant des lobbys, quitte à piétiner le droit et la justice.

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, M. le ministre de l’Intérieur, l’expression de nos sincères salutations.





