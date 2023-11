L’ultralibéral et climatosceptique Javier Milei élu président de l’Argentine

En bref — Monde

C’est une large victoire, avec plus de 55,6 % des voix selon les premiers résultats. L’économiste ultralibéral et climatosceptique Javier Milei a été élu président de l’Argentine, dimanche 19 novembre. « Aujourd’hui commence la reconstruction de l’Argentine », a-t-il déclaré. L’homme de 53 ans se définit comme « antisystème » et veut la fin du « modèle appauvrissant de l’État omniprésent ».

Javier Milei nie systématiquement le changement climatique, et le définit même comme « un mensonge des socialistes ». L’Argentine est pourtant un pays particulièrement touché par les incendies et les sécheresses à répétition. Ces dernières plombent les récoltes et les exportations agricoles — notamment celles du soja à destination des animaux d’élevage — qui restent la première source d’entrée de dollars dans le pays. L’inflation a atteint un niveau record de 142,7 % au mois d’octobre.

« Soutenir Milei, c’est avant tout rejeter les élites, parmi lesquelles figurent les scientifiques. Il a su capitaliser autour de la remise en cause de la vérité scientifique, en vogue depuis la pandémie de Covid-19. Le changement climatique fait partie de ces vérités niées par ses votants », expliquait à Reporterre le politologue Juan José Martínez Olguín, avant le premier tour de l’élection présidentielle.

Son élection a été applaudie par l’ancien président des États-Unis Donald Trump, et l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro.

Commentaires