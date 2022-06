L’utilisation des pesticides baisse, mais pas assez vite

En bref — Agriculture

L’utilisation de pesticides dans l’Union européenne a baissé de 14 % depuis la période 2015-2017. Le chiffre a été révélé le 15 juin par la Commission européenne. Elle publiait un bilan de l’utilisation des pesticides dans l’union, au regard des objectifs de sa stratégie pour l’agroécologie nommée « Farm to Fork », de la fourche à la fourchette. Elle prévoit une réduction de l’utilisation des pesticides de 50 % d’ici 2030.

Cette publication permet de remarquer que la baisse de l’utilisation des pesticides de synthèse s’est ralentie ces dernières années. La réduction n’a été que de 1 % entre 2019 et 2020.

La Commission s’est aussi attachée à regarder l’utilisation des pesticides les plus dangereux. Elle a diminué de 26 % depuis la période 2015-2017, et de 9 % entre 2019 et 2020.

« Les chiffres montrent que les pesticides chimiques sont globalement moins utilisés », se félicite la commission. Mais « si les progrès sont constants et continus, leur rythme n’est pas encore assez rapide. Les États membres doivent faire davantage pour réduire l’utilisation et les risques liés aux pesticides chimiques, comme le demandent les scientifiques et les citoyens ».

