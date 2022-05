La Confédération paysanne soutient l’Union populaire (Nupes)

En bref — Politique

Un soutien de plus pour l’union de la gauche et des écologistes. Lors de son assemblée générale des 4 et 5 mai, à Paris, la Confédération paysanne a décidé d’apporter son soutien à la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). Portée en amont des législatives par La France insoumise (LFI), les Verts, les Socialistes et les Communistes, la Nupes a officiellement lancé sa campagne le 7 mai.

« Il nous a paru important d’appuyer cette alliance démocratique et écologiste inédite, créée pour faire face au bloc ultralibéral ainsi que celui d’extrême droite », précise à Reporterre Nicolas Girod, porte-parole du syndicat agricole. Il ne s’agit, pour l’heure, pas d’un appel au vote, insiste toutefois Nicolas Girod : « Nous avons eu un vote extrêmement balancé [sur cette question]. 67 d’entre nous se sont positionnés pour, tandis que 60 étaient contre. » Un communiqué de presse devrait prochainement clarifier cette position.

C’est un « encouragement extraordinaire », a salué le 8 mai Jean-Luc Mélenchon, dans un tweet. « La mobilisation du mouvement social sur ses revendications est indispensable pour la victoire et même après », a ajouté le leader des Insoumis.

