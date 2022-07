La France quitte la présidence de l’UE, forte du « paquet climat »

En bref — Europe

Le 19 janvier, Emmanuel Macron s’exprimait devant l’hémicycle du Parlement européen, déclinant ses priorités stratégiques pour la présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE), qui s’est achevé le 1e juillet. Peu de place à l’écologie, mais tout de même cette phrase : « Je souhaite que nous puissions actualiser notre Charte des droits fondamentaux, notamment pour être plus explicites sur la protection de l’environnement. » Un discours aussitôt raillé par les écologistes, Yannick Jadot en tête. Six mois plus tard, alors que la République tchèque prend la succession de la France, l’heure est au bilan pour le président de la République. Et premier constat, la Charte européenne n’a pas bougé d’une ligne.

Percuté de plein fouet par l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a dû revoir ses ambitions à la baisse. Pour autant, pendant ces six mois de PFUE, l’Union européenne est parvenue à acter différentes mesures visant l’indépendance énergétique du Vieux continent, avec notamment un objectif contraignant de 40 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique d’ici à 2030 et l’embargo sur le pétrole russe.

La principale avancée écologique que l’on retiendra reste l’adoption du paquet climat. Le 28 juin, à deux jours de la fin du mandat français, les ministres de l’Énergie et de l’Environnement des vingt-sept États membres se sont mis d’accord sur cette transcription législative du « Pacte vert » (ou « Green deal »). Fin des voitures thermiques en 2035, fonds social pour le climat de 59 milliards d’euros, taxe carbone aux frontières… Ce paquet de mesures doit permettre de réduire de 55 % par rapport à 1990 les émissions de gaz à effet de serre de l’UE, d’ici à 2030.

