La ferme bretonne aux 26 000 cochons validée par le préfet du Finistère

Feu vert pour la ferme des 26 000 cochons à Landunvez (Finistère), près de Brest. Mercredi 9 novembre, le préfet du Finistère a validé l’extension de la porcherie, l’une des plus grandes du pays.

Initialement autorisée à engraisser 12 000 porcs, l’exploitation s’était agrandie, en dépit de l’opposition de certains habitants et des risques de pollution. Deux décisions de justice avaient d’ailleurs retoqué cette extension. Ce qui n’a pas empêché le préfet de régulariser la situation.

Comme l’avait révélé le média Splann ! dans une enquête relayée par Reporterre, cette porcherie géante s’est imposée à coup de passe-droits. Les habitants et associations écologistes ont notamment dénoncé la pollution de l’eau et des plages situées à proximité. La baignade a été interdite dans plusieurs localités à cause d’une concentration importante en bactéries fécales.

Le préfet a annoncé la mise en place d’une « instance locale de suivi » de la qualité de l’eau sur ce territoire. « On mettra en toute transparence, sur la table, le suivi de la qualité de l’eau. S’il y a des pollutions, on en cherchera l’origine », a-t-il assuré.

