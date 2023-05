La grippe aviaire de retour dans le Sud-Ouest

En bref — Santé

L’accalmie aura été de courte durée. Un foyer de grippe aviaire a été détecté dans un élevage de canards des Landes, mercredi 10 mai, a indiqué la préfecture. Onze autres foyers avaient été découverts la semaine dernière dans le département voisin du Gers, faisant craindre une reprise de l’épizootie, a relayé l’AFP dans une dépêche.

Il s’agit des premiers cas en élevage depuis le 14 mars, alors qu’une accalmie d’un mois et demi avait poussé la France à rétrograder d’« élevé » à « modéré » le niveau de risque de grippe aviaire fin avril.

Dans les Landes, les canards de l’élevage concerné ont été abattus, et des mesures sanitaires ont été prises dans un périmètre de soixante communes autour. Dans le Gers, les animaux ont été abattus dans un périmètre de 3 kilomètres autour des foyers, et une zone de restrictions a aussi été mise en place.

Au-delà des mesures habituelles (abattage, zones réglementées avec interdiction de mouvements), « des mesures de gestion renforcées visant à diminuer le risque de propagation du virus font actuellement l’objet de discussions entre les professionnels et l’État », a ajouté le ministère de l’Agriculture.

Les syndicats d’agriculteurs défenseurs de l’élevage plein air, la Confédération paysanne et le Modef, ont réagi par un communiqué au ton laconique dénonçant les élevages en filière longue : « Les filières ont vite repris leurs vieilles habitudes : densités élevées, transports incessants d’animaux et de personnel, échanges de matériel… [...]. Encore une fois, l’élevage plein air n’en est en rien responsable. Et pourtant, le ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire répète les mêmes erreurs, imposant la claustration des volailles dans les zones concernées et l’abattage préventif de milliers d’animaux. »

