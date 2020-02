La limitation d’Airbnb devient un enjeu des municipales à Paris

Jeudi 20 février, l’association We Sign It a lancé une campagne d’interpellation publique des candidats aux municipales afin de demander l’interdiction de Airbnb à Paris. Une pétition a déjà réuni plus de 12.000 signatures.

Officiellement, Airbnb propose à la location plus de 60.000 logements à Paris qui sont ainsi soustraits au parc classique de la location longue durée (...) Parmi ces logements, plus de 30.000 sont loués toute l’année sur Airbnb. Ainsi, plus d’un logement sur deux qui se libère à Paris, est vampirisé par Airbnb. We sign it

L’association fait valoir plusieurs arguments :

Airbnb participe à la hausse des loyers à Paris et à l’installation de plus en plus systématique des classes moyennes et populaires hors de la ville. L’explosion de Airbnb détruit des emplois dans l’immobilier locatif, dans l’hôtellerie, dans la restauration et dans les commerces de proximité.

En moyenne plus de 4 % du parc parisien est proposé à la location sur Airbnb selon les chiffres partagés par la société, contre seulement 1,2 % à Londres et 0,6 % à New York.

selon les chiffres partagés par la société, contre seulement 1,2 % à Londres et 0,6 % à New York. 1 logement sur 3 proposé sur Airbnb à Paris appartiendrait en fait à des multi-annonceurs. Les 10 multipropriétaires parisiens les plus importants possèderaient à eux seuls 1.384 appartements mis en location sur la plateforme.

Paris est la ville au monde qui compte le plus grand ratio de logements sur Airbnb !

Depuis 2014, seules les résidences principales peuvent être louées sur les plateformes, et ce dans la limite de 120 nuitées par an. Or, la mairie de Paris estime qu’au moins 20.000 logements parisiens sont loués via Airbnb par des investisseurs immobiliers, en toute illégalité.

Sur Twitter, le club de la communauté Airbnb de Paris a mis en doute ces chiffres : « L’écrasante majorité des hôtes à Paris louent leurs résidences principales. Vous comptez donc virer des parisiens de leurs logements pour remettre d’autres Parisiens ? »

L’association We Sign It demande ainsi des « mesures plus radicales », prenant l’exemple d’autres villes européennes :

Madrid (Espagne) : la municipalité a adopté des règles pour empêcher la location de plus de 10.000 appartements loués par Airbnb plus de 90 jours par an.

Berlin (Allemagne) : les propriétaires doivent demander une autorisation à leur mairie d’arrondissement avant de mettre un logement sur Airbnb.

Amsterdam (Pays Bas) : la durée des locations Airbnb est passée de 60 à 30 jours par an.

Plusieurs candidats à la mairie de Paris ont d’ores et déjà avancé des positions (à retrouver sur le compte Twitter de We Sign It), proposant de limiter le nombre de nuitées, de renforcer les contrôles ou de développer des autorisations pour louer.

Source : Reporterre

Photo : Pixabay (CC0)