La vie sur Terre est « en état de siège », alertent les scientifiques

« La vie sur la planète Terre est en état de siège », écrivent des scientifiques, qui préviennent que « nous entrons dorénavant dans une zone inexplorée ». Dans un article publié le 24 octobre dans la revue BioScience, une équipe internationale de chercheurs lance un nouveau cri d’alarme sur l’état écologique général de la planète et sa viabilité pour le vivant.

Ils ont identifié pas moins de 35 « signaux vitaux planétaires », parmi lesquels 20 atteignent aujourd’hui des niveaux records.

Ils notent par exemple que la température moyenne atteinte en juillet pourrait être la plus chaude connue par la Terre depuis 100 000 ans, que les feux de forêt au Canada ont envoyé plus d’un milliard de tonnes de carbone dans l’atmosphère, que 735 millions de personnes souffraient de la faim de manière chronique en 2022, soit 122 millions de plus qu’en 2019, et que dans le même temps, les subventions accordées aux énergies fossiles continuaient d’exploser.

Lire aussi : « Le véritable assistanat, ce sont les subventions accordées aux entreprises fossiles »

Cet appel est une mise à jour de « L’avertissement des scientifiques du monde entier adressé à l’humanité », publié dans la même revue en 2017 et cosigné par plus de 15 000 chercheurs. En 2019 encore, l’appel était réitéré et signé par 11 000 scientifiques qui estimaient que, sans changement majeur dans nos modes de vie, nous allions être confrontés à une dégradation climatique « menaçant le destin de l’humanité ».

Faire cesser la surconsommation des plus riches

William Ripple, professeur distingué de l’université de l’Oregon (États-Unis), déjà premier auteur des deux appels précédent, est à nouveau celui de cette nouvelle étude. Il estime, avec ses collègues, que la moitié de l’humanité pourrait se retrouver « confinée au-delà des régions habitables » de la planète si nous n’agissons pas très rapidement.

Pour limiter les désastres engendrés par notre surconsommation de ressources, ils enjoignent les décideurs politiques à prendre une série de mesures d’urgence. Ils préconisent notamment d’opérer une vaste transition économique pour prioriser la satisfaction des besoins essentiels de l’humanité plutôt que la surconsommation par les plus riches ; d’agir contre les inégalités de genre en soutenant l’éducation des femmes ; de ne plus subventionner les énergies fossiles, ou encore de diminuer drastiquement la consommation de viande.

