Le lynx au bord de l’extinction en France

La population de lynx boréal va de nouveau s’effondrer en France, si des efforts ne sont pas réalisés immédiatement pour protéger ces animaux. Voici la conclusion d’une étude publiée le 13 février dans la revue Frontiers in Conservation Science.

Les chercheurs du Centre Athénas — une association de protection de la faune sauvage — estiment qu’il y a aujourd’hui entre 120 et 150 lynx boréaux adultes en France. Des tests sur ces animaux ont montré que leur diversité génétique était si basse que leur population allait disparaître dans les trente prochaines années, à moins d’une intervention urgente. Leur niveau de consanguinité est qualifié d’« inquiétant ». Les 88 échantillons d’ADN ont été prélevés de 2008 à 2020 sur des animaux blessés ou morts.

À la fin du XIXe siècle, les lynx ont complètement disparu de la France « en raison de la déforestation, d’une forte pression de chasse et de la raréfaction de ses proies », d’après l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Après un projet de réintroduction en Suisse dans les années 1970, certains lynx sont revenus en France, et se sont installés dans les montagnes du Jura. « Cette population a perdu beaucoup de sa diversité génétique depuis sa réintroduction en Suisse », indique Nathen Huvier, un des auteurs de l’étude, cité par le journal britannique The Guardian.

« Un nouveau matériel génétique (via des individus extérieurs) est nécessaire de toute urgence, sinon la population s’effondrera », avertissent les auteurs de l’étude. Ils reconnaissent toutefois que l’introduction de nouveaux lynx est politiquement difficile en France.

