Le président de la COP28 ne recule pas vraiment sur les énergies fossiles

Les conseillers en communication ont rapidement réagi. Quelques heures après la publication de la vidéo polémique montrant les propos frisant le déni clmatique du président de la COP, une conférence de presse était convoquée, le 4 décembre dans la matinée. À la tribune : le président de la COP28 Sultan Al Jaber, l’air contrit, flanqué du nouveau président du Giec [1], Jim Skea.

Dans un vif échange vidéo avec Mary Robinson, l’ex-présidente de l’Irlande, le responsable émirati avait estimé qu’il n’y avait aucune preuve scientifique ni aucun scénario obligeant à sortir des énergies fossiles pour atteindre la neutralité carbone. Une opinion totalement contredite par le troisième tome du sixième rapport d’évaluation du Giec.

Sultan Al Jaber aurait dû faire amende honorable. Cela lui a été difficile. À de nombreuses reprises, celui qui préside aussi la compagnie pétrolière Adnoc, a rappelé son attachement à la science. « Je suis ingénieur et économiste de formation. C’est la science qui a guidé ma carrière », a plaidé celui qui est aussi patron de Masdar, l’entité proénergies renouvelables des Émirats.

Du bout des lèvres, il a reconnu qu’il sera indispensable de réduire de 43 % d’ici à 2030 les émissions de gaz à effet de serre si l’on veut stabiliser le réchauffement à +1,5 °C. « Cela représente une économie d’émission de 22 gigatonnes de CO 2 », a-t-il calculé. Pour autant, malgré les questions des journalistes, il n’a pas évoqué la responsabilité des énergies fossiles dans le renforcement de l’effet de serre. Ni le besoin de s’en passer pour stopper la montée des températures.

Les pendules ont été remises à l’heure par Jim Skea. Appelé à donner la version des scientifiques, le professeur d’énergie durable à l’Imperial College de Londres a été bref. « Atteindre l’objectif du 1,5 °C [le plus ambitieux des buts fixés par l’Accord de Paris] oblige à sortir des énergies fossiles. Concrètement, cela signifie qu’il faut réduire de 60 % la consommation mondiale de pétrole d’ici à 2050 et de 70 % celle de gaz naturel », a rappelé le président du Giec.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement se multiplient, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les dernières semaines de 2023 comporteront des avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes.

Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela.

Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre ne dispose pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important.

Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie.

Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1 €. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci.

Soutenir Reporterre