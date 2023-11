Les 59 propositions de la presse indépendante pour la liberté d’informer

Les États généraux de la presse indépendante se tiennent jeudi 30 novembre à l’Espace Reuilly, à Paris, devant une salle de 800 places pleine — les réservations lancées voici deux semaines ont été closes devant l’affluence. On pourra suivre la soirée en streaming vidéo ici.

De quoi s’agit-il ? En octobre, le gouvernement a annoncé le lancement d’états généraux de l’information. Une initiative très problématique, au regard du peu de respect de la présidence d’Emmanuel Macron pour la liberté de la presse. D’autre part, la commission chargée de ces états généraux a été constituée sans consultation publique et dans le secret de l’Élysée.

Il y a bien, cependant, un problème de l’information en France, qu’il s’agisse de la propriété des médias, du respect de la liberté d’informer face aux procédures-baillons et aux poursuites contre des reporters, ou encore de la précarisation des journalistes, en particulier des pigistes. C’est pourquoi, à l’initiative du Fonds pour une presse libre, des dizaines de médias indépendants, dont Reporterre, se sont unis pour organiser les états généraux de la presse indépendante. Tous ensemble, nous avons discuté de l’état de l’information, pour aboutir à 59 propositions, que vous pouvez découvrir ici.

Elles s’organisent autour de trois thèmes, comme le résume Marsactu :

Plusieurs des propositions seront détaillées à Paris durant la soirée du 30 novembre, entre autres par Grégoire Souchay, pour Reporterre : il exposera notre lutte pour le respect du droit d’informer des reporters relatant des actions de désobéissance civile.

