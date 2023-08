Les Équatoriens votent la fin du pétrole sur des terres autochtones

En bref — Énergie

Les Équatoriens ont choisi les intérêts des peuples indigènes et la forêt amazonienne, au détriment de celui de l’industrie pétrolière. Appelés à se prononcer dimanche 20 août par référendum (à l’occasion du premier tour des élections législatives et présidentielle qui se déroulaient le même jour), les citoyens de l’Équateur ont voté à 59 % pour l’arrêt de l’exploitation pétrolière dans le « Bloc 43 », une partie de la réserve amazonienne de Yasuni.

Le parc national Yasuni abrite une bodiversité exceptionnelle et constitue le territoire de plusieurs peuples « non contactés », c’est-à-dire se tenant à l’écart de la société moderne, notamment des Waorani, des Kichwa, les Tagaeri, les Taromenane et les Dugakaeri.

« Les Tagaeri, Dugakaeri et Taromenane ont vu leurs terres envahies pendant des années, d’abord par des missionnaires évangéliques, puis par des compagnies pétrolières. Aujourd’hui, ils ont enfin l’espoir de vivre à nouveau en paix », a réagi dans un communiqué Sarah Shenker, responsable de la campagne de l’ONG Survival pour les peuples non contactés.

Le gouvernement équatorien, qui s’opposait à la tenue de ce référendum, estime les pertes liées à l’arrêt de l’exploitation pétrolière à environ 15 milliards d’euros sur vingt ans. La compagnie pétrolière nationale Petroecuador a toutefois annoncé qu’elle se soumettrait à la « décision souveraine » des Équatoriens. D’autres champs pétroliers sont cependant toujours en activité dans le parc. Le Bloc 43 représentait jusqu’à aujourd’hui 12 % de la production pétrolière de l’Équateur.

« C’est un triomphe historique pour l’Équateur, mais aussi pour la planète entière », s’est réjouie Antonella Calle, du collectif Yasunidos, à l’origine de ce référendum, réclamé depuis dix ans.

« La science a montré que les territoires les mieux protégés dans la lutte contre le changement climatique sont les territoires autochtones. C’est pourquoi nous invitons la communauté internationale à prêter main forte, de manière solidaire et sensible, pour protéger les territoires qui équilibrent la vie de Mère Nature, qui sauvent les espèces et aussi l’humanité », a quant à lui souligné Leonidas Iza, président de l’organisation nationale autochtone équatorienne Conaie.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement continuent cet été, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que 2023 comportera de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes, tout au long de l’année. Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Allez-vous nous soutenir cette année ? Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre n’a pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important. Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Commentaires