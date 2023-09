Les algues elles aussi menacées par l’acidification des océans

En bref — Eau et rivières

Les algues fleuriront-elles encore les mers à la fin du siècle ? Dans une étude publiée le 25 septembre dans la revue Current Biology, une équipe de scientifiques suédois alerte sur les conséquences de l’acidification de l’océan sur une espèce d’algues brunes commune dans les eaux de la mer du Nord, de la Baltique, ainsi que dans les océans Atlantique et Pacifique. Cet habitat, essentiel à la survie de nombreuses espèces marines, pourrait être fragilisé, voire décimé, par l’augmentation de l’acidité de l’eau de mer.

Environ 25 % du dioxyde de carbone (CO 2 ) émis dans l’atmosphère par les activités humaines est absorbé par l’océan. Les réactions chimiques entraînées par sa dissolution diminuent le pH de l’eau de mer, qui devient plus acide. En moins de 200 ans, l’acidité des océans a déjà augmenté de 30 %. Les scientifiques s’attendent à ce que cette acidification triple d’ici la fin du siècle.

Les conséquences catastrophiques de ce processus sur les organismes à coquille ou squelette calcaire — qui les verront se dissoudre — sont connues depuis plusieurs années. On apprend, avec cette étude, que les algues pourraient elles aussi en pâtir.

Afin de parvenir à cette conclusion, les chercheurs suédois ont exposé en laboratoire du varech vésiculeux (Fucus vesiculosus) à un taux de CO 2 dissous équivalent à celui attendu à la fin du siècle. L’expérience a duré 90 jours. Résultats : si la photosynthèse de cette algue brune était plus efficace, ses tissus se sont révélés moins denses, sa structure plus poreuse et ses niveaux de calcium et de magnésium moins élevés. Les échantillons cassaient également plus facilement et mouraient plus souvent.

Selon les chercheurs, ces conséquences « pourraient avoir des effets dramatiques sur les écosystèmes côtiers » dans leur ensemble. Elles pourraient « mener à un déclin global de la couverture algaire, avec des conséquences négatives sur les organismes qui en dépendent pour se nourrir et se réfugier ».

Alors que les alertes sur le front de l’environnement continuent en ce mois de septembre, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les derniers mois de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes. Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Allez-vous nous soutenir cette année ? Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre n’a pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important. Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre