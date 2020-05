Les feux de forêt ont ravagé 2 millions d’hectares en Sibérie

Un incendie forêt, tellement immense qu’il peut être vu de l’espace, a englouti plus de deux millions d’hectares en Sibérie.

Les incendies de forêt dans la campagne sibérienne qui ont commencé à la fin du mois dernier, ont déjà brûlé 5 millions d’acres (2.023.428 ha) de champs et de forêts, provoquant ce que les responsables russes ont appelé une « situation critique ». Le plus grand incendie s’étend sur 400.000 ha, soit environ deux fois et demie la taille de Londres.

Pour Sergei Anoprienko, chef de l’agence fédérale des forêts Rosleskhoz, c’est la conjonction d’un temps inhabituellement chaud déclenché par le changement climatique et la désobéissance des citoyens russes négligeant les règles de confinement, qui en sont la cause : « Dans certaines régions, la température est déjà autour de 30° C, et les gens ne peuvent tout simplement pas se maintenir dans leurs appartements. Ils se sont installés dehors, et ont oublié les règles de sécurité contre les incendies », a déclaré Anoprienko.

Les incendies de forêt sont courants dans les régions boisées de la Russie, en particulier lorsque le temps se réchauffe au printemps, car les habitants font des brûlis dont ils perdent souvent le contrôle si les vents sont forts.

Source : The Sun

Photo : Nasa