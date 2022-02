Les océans commencent à manquer d’oxygène

En bref — Eau, rivières, océans

Les océans s’asphyxient lentement. C’est le constat dressé par une étude publiée en novembre dernier dans Geophysical Research Letters. Les chercheurs estiment que selon l’un des scénarios retenus, plus de 72 % de l’océan mondial devraient connaître une désoxygénation d’ici 2080.

« Une diminution des concentrations d’oxygène dissous dans l’océan, qui dégrade l’environnement et la biologie marine, a été observée au cours des dernières décennies », expliquent les scientifiques chinois menés par Hongjing Gong. Ils ont calculé « le moment où le signal de changement de l’oxygène dépassera ses variations naturelles », en se référant aux modèles climatiques et aux différents scénarios d’émissions de gaz à effet de serre. Ils montrent « que le moment où le signal de désoxygénation dépassera la variabilité interne devrait se situer avant 2080 dans plus de 72 % de l’océan à l’échelle mondiale ».

En revanche, le processus pourrait commencer « vingt ans plus tard avec le scénario de faible émission. Une preuve que la réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO 2 ) et d’autres gaz à effet de serre pourrait contribuer à retarder la dégradation des environnements marins mondiaux ».

Les scientifiques ont mené leurs recherches en distinguant trois zones : faible profondeur (zone épipélagique), profondeur moyenne (zone mésopélagique) et fonds marins (zone bathypélagique). « La désoxygénation se produirait plus tôt et son taux de couverture spatiale serait plus important dans la zone mésopélagique (200-1 000 m) que dans la zone épipélagique (0-200 m) et bathypélagique ( >1 000 m) », reprend l’étude. Autrement dit, la zone la plus sensible se situe dans les profondeurs moyennes, où se trouvent le plus de poissons pêchés.

