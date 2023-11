Les opposants à l’A69 déposent une pétition à l’Assemblée nationale

Deux semaines après la grande manifestation du 21 octobre, les opposants au projet d’autoroute A69 dans le Tarn restent toujours mobilisés. Alors que les travaux continuent sur le terrain, les opposants viennent de déposer une pétition sur le site de l’Assemblée nationale. Objectif : recueillir 10 000 signatures pour que le sujet soit mis à l’ordre du jour de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Le collectif La Voie est libre espère que des auditions pourront ainsi être organisées au sein de l’Assemblée pour susciter un débat national et entendre les scientifiques, les agriculteurs et les associations qui ne « cessent de répéter que ce projet est inutile, injuste, écocide, climaticide ».

Contacté par Reporterre, un membre de La Voie est libre explique que le collectif entend se concentrer sur le plaidoyer à l’attention des politiques avant une prochaine grande mobilisation. Ils espèrent que différents groupes parlementaires utiliseront « leur droit de tirage » pour créer une commission d’enquête et étudier les potentiels conflits d’intérêts entre les porteurs de projet et les décideurs politiques.

Sur place, après l’expulsion de la Cremzad — un lieu qu’ils avaient investi à Saïx —, et du camping des platanes, cinq grimpeurs « écureuils » occupent toujours des arbres près du village de Lacroisille.

