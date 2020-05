Les travaux du Charles-de-Gaulle Express ont repris, ceux des lignes RER B et D sont reportés

La SNCF a reporté le lancement de l’appel d’offres pour Nexteo, système de signalisation et de semi-automatisation qui permettrait de faire rouler plus de trains sur les lignes RER B et D. Ce report entraîne des retards en cascade sur des chantiers déjà à la peine en raison de la crise sanitaire.

En revanche, les travaux pour le Charles-de-Gaulle Express ont repris. Un pur scandale, dénoncent les élus PCF d’Île-de-France Mobilités. « C’est tout simplement le report de l’investissement le plus utile et efficace pour les usagers quotidiens des RER B et D, les lignes les plus saturées d’Île-de-France », soit 900 millions d’euros pour améliorer les conditions de déplacement de 2 millions de voyageurs quotidiens, indiquent-ils dans un communiqué. En revanche, le CDG Express va coûter 2 milliards d’euros pour pas plus de 20.000 passagers par jour, essentiellement des hommes d’affaires et des touristes aisés.