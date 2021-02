Les utopies locales, prémices des solutions écologiques de demain

Durée de lecture : 1 minute

Présentation du livre par son éditeur :

Le « monde d’après » annoncé par tant de prophètes pendant le confinement du printemps 2020 existe déjà. Il ne demande qu’à se déployer pour que les innombrables « utopies locales », porteuses d’une autre manière de produire, de vivre et de consommer, deviennent la norme de l’économie de demain. Ce monde d’après est en grande partie mis en musique par des acteurs de l’économie sociale et solidaire. Cette foule d’initiatives citoyennes défriche les possibles et construit des solutions écologiques et solidaires face aux besoins et aux aspirations des habitants.

Pôles territoriaux de coopération économique, tiers-lieux, revenu de transition écologique, énergies citoyennes, foncières solidaires, mobilités partagées : les expérimentations des associations, coopératives, mutuelles, fondations et autres entreprises sociales se multiplient dans les territoires. Elles ouvrent la voie à une « société post-croissance », une société où primerait la finalité du bien-vivre.

Timothée Duverger est maître de conférences associé à Sciences Po-Bordeaux et chercheur associé au Centre Émile-Durkheim, auteur notamment de L’Économie sociale et solidaire. Une histoire de la société civile en France et en Europe de 1968 à nos jours (Le Bord de l’eau, 2016).