Même les sols cultivés en bio sont contaminés aux pesticides

De très nombreux pesticides persistent dans les sols. C’est ce que montre une étude de scientifiques de l’Inrae (institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement), publiée dans la revue Environmental Science and technology le 20 mai 2023.

Les résultats sont inédits, car la contamination des sols est très peu étudiée. Sur 47 sites, 1 seul ne présentait pas de traces de pesticides. 67 molécules différentes ont été identifiées et jusqu’à 33 substances ont été trouvées dans un seul échantillon. Les sols les plus contaminés sont ceux en grandes cultures, avec une moyenne de quinze pesticides par site. Mais les sols de forêts, prairies, friches, ou en agriculture biologique depuis plusieurs années présentaient également des résidus de pesticides, bien qu’en concentrations moindres.

Les auteurs soulignent donc un « risque modéré à élevé » pour les vers de terre dans les sols cultivés. Ils soulignent aussi que leurs analyses montrent que les pesticides persistent plus longtemps que prévu dans les sols. « La comparaison avec l’application de pesticides par les agriculteurs souligne la présence de certains résidus longtemps après leur dégradation supposée à 90 % et à des concentrations supérieures à celles prévues », écrivent-ils. Ils estiment que cela devrait mener à revoir les processus d’homologation des pesticides pour les adapter aux conditions réelles d’application par les agriculteurs. Ils recommandent également une surveillance de la pollution des sols aux pesticides à l’échelle nationale, à l’image de ce qui est fait pour l’air et l’eau.

