« Mettre fin à la surpêche, c’est agir pour le climat », alertent des scientifiques

Ce jeudi 11 juin, plus de cinquante scientifiques ont signé une déclaration appelant la Commission européenne, le Parlement européen et les États membres de l’Union européenne (UE) à agir pour mettre fin à la surpêche « en tant que réponse urgente et nécessaire aux crises de la biodiversité et du climat ». Les scientifiques ont ainsi exhorté l’Union européenne à fixer des limites de pêche qui respectent les avis scientifiques.

« La surpêche consiste à retirer de l’eau davantage de poissons qu’il ne s’en génère. Pour être honnête, c’est assez stupide. Parce que les stocks diminuent, et que des petits stocks réduits ne peuvent supporter que de petites prises. Cela n’a donc aucun sens ; cela n’aide pas les pêcheurs, cela n’aide pas les poissons, cela n’aide personne. Tout cela a également un impact sur le climat. Des stocks de poissons trop petits ne peuvent pas remplir leur rôle dans l’écosystème. Si l’écosystème ne fonctionne pas correctement, il ne peut pas respirer correctement et ne peut pas absorber le CO 2 de façon efficace », a déclaré Rainer Froese, du Geomar - centre Helmholtz pour la recherche océanique de Kiel, en Allemagne.

La déclaration, signée par des personnalités phares du monde des sciences marines, dont Valérie Masson-Delmotte, Didier Gascuel ou Daniel Pauly, a été lancée par l’organisation Our Fish. La liste finale des signataires sera remise au commissaire européen chargé de l’environnement, des océans et de la pêche, Virginijus Sinkevičius, et aux ministres des États membres de l’UE, après l’été et avant que les limites de pêche annuelles ne soient fixées pour 2021.