Moins d’avions à Amsterdam ? Des compagnies portent plainte

En juin dernier, l’aéroport d’Amsterdam Schiphol avait décidé de limiter son trafic à 440 000 vols annuels, contre une capacité de 500 000 vols avant la pandémie. L’objectif : réduire les pollutions sonores ainsi que les émissions de CO₂.

Mais les compagnies aériennes ne l’entendent pas de cette oreille. Cinq d’entre elles ont décidé de porter plainte contre ce projet de réduction du trafic. « KLM, Delta Air Lines, Corendon, easyJet et TUI intentent une action en référé contre le gouvernement néerlandais pour s’assurer que les Pays-Bas restent connectés au reste du monde via Schiphol », ont déclaré ces compagnies aériennes opérant à l’aéroport de la capitale néerlandaise, dans un communiqué commun cité par Air Journal.

L’association internationale du transport aérien (Iata) soutient leur recours en justice. Elle estime que cette décision contrevient à certaines réglementations internationales et qu’elle a été prise sans concertation avec les parties concernées.

Un « dangereux précédent »

« Les Pays-Bas handicapent leur économie en détruisant la connectivité. Et il le fait en violation du droit de l’Union européenne et de ses obligations internationales. L’approche hostile et destructrice d’emplois dans le secteur l’aviation que le gouvernement néerlandais a choisie est une réponse totalement disproportionnée à la gestion du bruit. […] Le dangereux précédent créé par cette approche illégale ne laissait d’autre choix que de le contester devant les tribunaux », a déclaré Willie Walsh, directeur général de l’IATA dans un communiqué de presse

L’association assure que l’industrie du transport aérien fait des efforts et a déjà réduit le niveau de bruit des avions de 50 % au cours de la dernière décennie. Elle rappelle aussi son engagement de réduire ses émissions de CO₂ à zéro net d’ici 2050.

Le secteur aérien est responsable de 3 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et les nouvelles technologies pour réduire son empreinte carbone ne sont pas encore abouties.

