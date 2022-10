Nucléaire, renouvelable... Donnez votre avis sur notre futur mix énergétique !

En bref — Énergie

Jeudi 20 octobre, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, et Olivier Véran, ministre délégué chargé du Renouveau démocratique, ont lancé une « concertation sur l’avenir du mix énergétique français ». Une plateforme participative, organisée selon des modalités proposées par la Commission nationale du débat public (CNDP), a été ouverte en ligne pour l’occasion. Il est possible d’y participer jusqu’au 31 décembre 2022.

Un tel projet s’inscrit dans le cadre de la révision de la Stratégie française sur l’énergie et le climat (SFEC), qui constitue la feuille de route de la France pour « atteindre la neutralité carbone en 2050 ». « Les orientations de la concertation contribueront à l’élaboration du projet de loi de programmation sur l’énergie et le climat de 2023 et à la révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie », a en outre indiqué le ministère de la Transition énergétique, arguant vouloir prendre en compte l’avis des citoyens sur « ces choix de société importants ».

Des choix de société tellement importants que le gouvernement a lancé cette consultation publique… après avoir présenté son projet de loi visant à accélérer la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires. C’était le 26 septembre, et, à l’époque, plusieurs membres de la Commission nationale de la Transition écologique (CNTE), sollicitée pour avis, avait dénoncé « le passage en force » de l’État et une « parodie de consultation » concernant le nucléaire. Mercredi 19 octobre, rebelote : plusieurs organisations faisant partie de la CNTE ont dénoncé le caractère « non démocratique » de ce projet de loi, qui doit être présenté en Conseil des ministres début novembre.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Commentaires