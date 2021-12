Nuisibles au climat, les SUV se vendent toujours plus

En bref — Pollutions

La prolifération des voitures SUV ne semble pas s’arrêter, au détriment du climat. En 2021, les SUV devraient représenter plus de 45 % des ventes mondiales de voitures. Le nombre de leurs ventes a augmenté de 10 % entre 2020 et 2021, selon une note récente de l’Agence internationale de l’énergie, ce qui représente 35 millions de SUV en circulation de plus qu’en 2020. Et a entraîné une augmentation annuelle des émissions de CO 2 de 120 millions de tonnes.

« En tant que tels, les SUV se classent parmi les principales causes de la croissance des émissions de dioxyde de carbone (CO 2 ) liées à l’énergie au cours de la dernière décennie », alertent les auteurs de l’étude. La flotte mondiale de SUV a augmenté rapidement, passant de moins de 50 millions en 2010 à environ 320 millions en 2021, soit l’équivalent de la flotte automobile totale de l’Europe.

« Si les SUV étaient un pays individuel, ils se classeraient au sixième rang mondial pour les émissions absolues en 2021, émettant plus de 900 millions de tonnes de CO 2 », précise la note. Les auteurs rappellent également que les SUV sont plus lourds et consomment environ 20 % d’énergie de plus qu’une voiture de taille moyenne.

Ils invitent les autorités à prendre rapidement des mesures. « Pour atténuer les émissions des SUV, le cadre politique devrait se concentrer sur la limitation de leur augmentation. Les politiques devraient favoriser une transition plus rapide vers les véhicules électriques tout en offrant des incitations au remplacement rapide des SUV fonctionnant à l’essence ou au diesel », soulignent les auteurs.

