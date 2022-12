Obsolescence programmée des iPhone : une plainte contre Apple

En bref — Numérique

Apple devant les tribunaux ? L’association Halte à l’obsolescence programmée (HOP) a annoncé, mercredi 7 décembre, avoir déposé plainte auprès du procureur de la République à l’encontre de la multinationale étasunienne pour obsolescence programmée et entraves à la réparation.

La raison : la « sérialisation » (ou « appariement ») pratiquée par le leader mondial des smartphones. Cette pratique, de plus en plus répandue selon HOP, consiste à associer les numéros de série des composantes d’un produit — écrans, batteries, caméras, etc. — à celui de l’iPhone, via notamment des micropuces. Elle permet au fabricant de limiter les possibilités de réparation.

HOP a ainsi recensé des cas de dysfonctionnement lorsque des appareils Apple avaient été réparés avec une pièce non autorisée par ses logiciels. Et ce, même si la pièce de remplacement en question était identique et d’origine. Des problèmes peuvent également apparaître lors de mises à jour, selon HOP.

Cette pratique porte selon l’association atteinte « non seulement au droit à la réparation, mais également au développement du reconditionnement de smartphones ». Elle inciterait également à l’achat d’appareils neufs, et donc polluants. Près de 4 millions d’iPhone sont vendus chaque année en France. 80 % de leur empreinte environnementale est générée lors de leur fabrication, explique HOP dans un communiqué.

En 2020, la firme à la pomme avait déjà été condamnée à une amende de 25 millions d’euros pour avoir ralenti, via la mise à jour de leur système d’exploitation iOS, le fonctionnement de milliers d’appareils, avait relaté Le Parisien.

