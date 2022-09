Pollution plastique : 9 grandes entreprises dénoncées par des ONG

En bref — Déchets

« Déplastifiez-vous ! » Mercredi 28 septembre, neuf géants français de l’agroalimentaire ont été mis en demeure par trois ONG. Elles ont déposé un recours pour les obliger à lutter contre la pollution plastique, et ce au titre de leur « devoir de vigilance ». Dans le collimateur de ClientEarth, Zero Waste France et Surfrider Foundation Europe : Carrefour, Danone, Auchan, Picard Surgelés, Lactalis, Casino, Les Mousquetaires, McDonald’s France et Nestlé France. Selon le communiqué publié par ces organisations, les plans de vigilance de ces groupes en la matière sont « particulièrement insuffisants »... quand ils existent.

Depuis 2017 en France, la loi relative au devoir de vigilance des sociétés, unique au monde, contraint les grandes entreprises à prendre des mesures pour prévenir les atteintes aux droits humains et à l’environnement. Sont concernées les sociétés basées dans l’Hexagone employant plus de 5 000 personnes sur le territoire, ou plus de 10 000 à travers le monde.

Les entreprises ont légalement un délai de trois mois pour agir

À l’heure où la terre et la mer étouffent sous les déchets plastiques, ce trio d’ONG exhorte ces neufs groupes à « prendre les mesures nécessaires à une réduction du plastique et à limiter leurs impacts sur l’océan ». Les entreprises ont légalement un délai de trois mois pour agir. En l’absence de réaction de leur part, les ONG saisiront le tribunal judiciaire de Paris. Selon un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) publié en juin 2022, les déchets plastiques produits au niveau planétaire devraient presque tripler d’ici à 2060.

