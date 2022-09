Près de la moitié des espèces d’oiseaux sont en déclin

En bref — Nature

C’est une situation « profondément inquiétante » que BirdLife dépeint dans un rapport (disponible en français) publié mercredi 28 septembre. D’après l’ONG internationale, près de la moitié (49 %) des espèces d’oiseaux sont en déclin dans le monde, et une espèce sur huit est menacée d’extinction. À titre de comparaison, en 2018, 40 % des espèces étaient en déclin.

Jamais la vie aviaire n’avait été aussi mal en point d’après cette étude, qui souligne que les oiseaux sont les « baromètres pour la santé de la planète ». On y lit que les « activités humaines » sont la principale raison de cette catastrophe. 73 % des oiseaux menacés dans le monde le sont à cause de l’expansion et de l’intensification de l’agriculture. L’exploitation forestière non durable ou encore le changement climatique – qui résulte lui-même des activités humaines - sont également cités comme causes du déclin des oiseaux, « la plupart des espèces (étant) touchées par des associations de menaces ».

Pour « remédier à ces pertes et aider la nature à se rétablir », BirdLife formule plusieurs propositions : muscler la législation, intégrer l’enjeu de la biodiversité à l’ensemble des secteurs de la société… Et enjoint les différents gouvernements à adopter un « cadre mondial pour la biodiversité, assorti d’engagements ambitieux ». En décembre, la ville de Montréal (Canada) accueillera la quinzième conférence mondiale sur la biodiversité (COP15).

