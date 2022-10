Restos, écoles... Une pétition européenne pour des alternatives véganes

En bref — Alimentation

Pourquoi ne pas imposer aux restaurants et aux commerces d’aliments de proposer systématiquement une alternative végétale (c’est-à-dire végane) ? C’est ce que suggèrent les organisateurs de l’Initiative citoyenne européenne (ICE) « Pour un repas végane » enregistrée le 18 octobre par la Commission européenne.

Ils invitent les citoyens européens à soutenir cette demande. Si en l’espace d’un an, l’ICE recueille plus de 1 million de déclarations de soutien provenant d’au moins sept États membres différents, la Commission pourrait décider – ou pas – d’élaborer un projet de texte et devra expliquer sa décision. La pétition sera bientôt en ligne.

Selon les initiateurs et initiatrices du projet, « une telle loi répondrait à l’émergence d’une sensibilisation collective aux droits des animaux, tout en luttant contre la crise climatique en augmentant la consommation d’aliments d’origine végétale et en réduisant le coût de l’alimentation ». La proposition demande aux gouvernements européens de commencer par baisser les prix de détail des fruits et légumes.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Reportage — Quotidien À Montpellier, ils proposent du bio en vrac et accessible aux plus démunis