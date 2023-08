Une vidéo choc dénonce Total, sponsor du Mondial de rugby

En bref — Climat

3 heures et 37 minutes. C’est le temps que met l’industrie des énergies fossiles, dans le monde, à produire assez de pétrole pour remplir un stade comme le Stade de France. Ce chiffre est mis en scène et révélé par Greenpeace France dans une vidéo d’animation, dévoilée le mercredi 30 août.

Dans cette vidéo, le pétrole se déverse du logo de TotalÉnergies et submerge le Stade de France. Il renverse les joueurs sur le terrain et les supporters dans les tribunes. Une manière de dénoncer le sponsoring par les entreprises des énergies fossiles d’événements sportifs majeurs, comme la Coupe du monde de rugby 2023 sponsorisée par la multinationale française. La grande messe du rugby se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre 2023 et le match d’ouverture, opposant la France et la Nouvelle-Zélande, se disputera le 8 septembre au Stade de France. Les audiences devraient être colossales cette année : plus de 857 millions de personnes avaient regardé la Coupe 2019 au Japon — l’événement de rugby le plus regardé de tous les temps.

« Les entreprises d’énergies fossiles comme TotalÉnergies sponsorisent des événements sportifs populaires, comme la Coupe du monde de rugby, afin de détourner l’attention du public de leurs activités qui détruisent le climat, dénonce dans un communiqué Edina Ifticène, chargée de campagne énergies fossiles à Greenpeace France. Pendant ce temps, elles continuent à extraire du pétrole et du gaz, et lancent même de nouveaux projets pour faire toujours plus de profits. Ce sponsoring est d’autant plus indécent que plusieurs grandes nations du rugby présentes à la Coupe du monde, comme les îles Samoa, Fidji, Tonga ou l’Australie, sont déjà en première ligne face aux effets du changement climatique. »

Les organisateurs du Mondial ont tenté d’empêcher la publication de la vidéo

Lors de l’annonce du sponsoring de la Coupe du monde, Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalÉnergies, a déclaré que les valeurs du rugby rejoignaient celles de la multinationale « pour la transition énergétique ». Une étude menée par Greenpeace Central and Eastern Europe, publiée la semaine dernière, démontre pourtant qu’en 2022, moins d’1 % de la production énergétique de TotalÉnergies était issue de sources d’énergies renouvelables et que, la même année, 88 % de ses investissements étaient toujours fléchés vers les énergies fossiles.

La Rugby World Cup Limited, l’instance organisatrice de la Coupe du monde de rugby, a tenté d’empêcher la publication de la vidéo. Mardi 29 août, elle a adressé un courrier officiel demandant à Greenpeace de ne pas la publier sous peine de poursuites judiciaires. « Le prestige de la Coupe du monde de Rugby n’est pas entaché par la vidéo de Greenpeace, mais bien par le choix d’un des plus gros pollueurs de la planète comme partenaire », répond Edina Ifticène.

