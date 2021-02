Splann ! Un nouveau média d’investigation en Bretagne

Durée de lecture : 2 minutes

Splann ! est un nouveau média dédié à l’investigation journalistique en Bretagne. Ses membres souhaitent travailler sur des sujets au long cours dans la région et tenter de lutter contre les pressions politiques et financières, notamment venant de l’industrie agro-alimentaire.

Un nouveau média indépendant vient de naître en Bretagne. Il s’appelle Splann ! (« Clair », en breton) et se présente comme la première ONG dédiée à l’investigation journalistique dans la région. Ses membres, dont certains ont déjà travaillé pour Reporterre, veulent produire des enquêtes au long cours en donnant le temps et les moyens aux journalistes d’aller au bout de leurs investigations.

Parrainé par Disclose, une autre ONG de journalisme d’investigation connue notamment pour la révélation du scandale des armes françaises utilisées contre des civils au Yémen, Splann ! publiera des articles à la fois en français et en breton.

Prolifération des algues vertes, puissance de l’industrie agroalimentaire, nouvelles infrastructures énergétiques, présence militaire, connivences politiques, radicalisation des luttes sociales et environnementales… À l’heure des remises en question de notre modèle de société, la Bretagne regorge de sujets qui interrogent. Et leur portée dépasse bien souvent les limites régionales : ils s’inscrivent dans des enjeux contemporains.

Malheureusement, l’accès à l’information se complique quand les entreprises comme les élu·es se replient derrière une armée de communicants. Travailler devient une bataille, lorsque les procédures-bâillons et les dispositions liberticides se multiplient.

En juin 2020, près de 500 journalistes et professionnel·les des médias, soutenu·es par des syndicats, associations et collectifs, ont lancé l’alerte à travers une lettre ouverte « pour le respect de la liberté d’informer sur l’agroalimentaire en Bretagne et ailleurs ».

L’équipe de Splann ! est composée de journalistes professionnel·les, travaillant pour divers supports et médias, qui connaissent la Bretagne et partagent une conscience aiguë de la catastrophe climatique en cours.

Ils croient dans un journalisme de transformation sociale et à l’importance de l’information pour contribuer au changement.