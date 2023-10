Faut-il continuer à abattre les animaux dits « nuisibles » ? Le 26 septembre, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité a publié une synthèse des connaissances. Objectif : évaluer si la destruction de ces espèces permet, oui ou non, de réduire les dégâts qui leur sont imputés.

Élaboré en collaboration avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et l’Association pour la sauvegarde des animaux sauvages (Aspas), ce texte s’appuie sur 47 publications scientifiques européennes. Et force est de constater, pour les auteurs, que les preuves de l’utilité de cette politique cynégétique « sont inexistantes ou ne montrent que peu de résultats positifs ».

En France, le ministère de la Transition écologique dresse, tous les trois ans, une liste des espèces désormais qualifiées de « susceptibles d’occasionner des dégâts » (Esod). Cet été, l’hôtel de Roquelaure a décidé de reconduire le classement de neuf espèces… qui pourront donc être chassées toute l’année, par tir, piégeage ou déterrage. Y figure notamment le renard roux, la belette, la fouine, la martre des pins, mais aussi la pie bavarde ou le geai des chênes.

Le Code de l’environnement prévoit que cette liste se fonde sur au moins l’un des motifs qui suit : les impacts négatifs sur la santé humaine ou celle du bétail, sur la faune et la flore, sur les activités agricoles ou forestières ou encore sur les biens matériels. Pourtant, d’après la Fondation, les études manquent terriblement et « le classement des espèces incriminées en Esod est fait sans fondement scientifique ».

Alors que les alertes sur le front de l’environnement continuent en ce mois d’octobre, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les derniers mois de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes.

Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Allez-vous nous soutenir cette année ?

Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre n’a pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important.

Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie.

Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci.

Soutenir Reporterre