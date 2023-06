UE : la loi sur la restauration de la nature retoquée en commission

En bref — Nature

Le sort du projet de loi européen pour la restauration de la nature est en suspens. Le 27 juin, les eurodéputés de la commission Environnement n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur ce texte visant à rétablir 20 % des écosystèmes terrestres et marins dégradés d’ici à 2030 et 100 % d’ici à 2050.

Le projet de loi a reçu 44 voix pour, 44 contre et zéro abstention — ce qui signifie que le texte n’a pas obtenu la majorité nécessaire à une seule voix près. Dans le camp des détracteurs, les députés d’extrême-droite (ID), de la droite conservatrice (PPE et ECR) et de la droite libérale (RENEW)— où siègent les députés macronistes. « La nature a perdu une bataille aujourd’hui, mais nous continuerons à nous battre en plénière. [...] Il est grand temps de se concentrer sur la perte de biodiversité plutôt que sur ces jeux politiciens », a réagi le socialiste César Luena, rapporteur du texte, accusant le PPE de mener « une croisade » électoraliste.

« Un acte d’irresponsabilité »

Dans un communiqué, l’association de protection des océans Bloom a dénoncé un « acte d’irresponsabilité ». « Au moment où l’océan surchauffe et où l’Espagne suffoque, c’est de la folie », s’est-elle insurgée.

Prochaine étape, le vote en séance plénière la semaine du 10 juillet. Les eurodéputés devront se prononcer sur une motion de rejet déposée par l’extrême droite. Si le projet de loi n’est pas rejeté, de nouveaux amendements seront examinés afin d’arrêter une position commune du Parlement en vue de futures négociations avec les États membres. Objectif, tenter de finaliser le texte d’ici les élections européennes de 2024.

