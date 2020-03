Un décret risque de renforcer le fichage des antinucléaires

Une décision qui irrite le milieu antinucléaire mais aussi les professionnels du droit. « Encore une fois, la loupe n’est pas au bon endroit , dit l’avocat Samuel Delalande. Au lieu de surveiller les agissements d’EDF dans ses centrales, on va ficher trois pauvres militants avec leur banderole. C’est comme la cellule de gendarmerie Déméter en agriculture. On criminalise les antipesticides et les véganes au profit de la FNSEA. Aujourd’hui, la seule réponse politique accordée à ces problématiques écologiques, c’est un traitement sécuritaire. »

Pour l’avocat, le récent décret s’inscrit dans ce contexte. « Les actions militantes sont de plus en plus réprimées. À partir de 2015, les peines à l’encontre des intrusions sont devenues plus lourdes. EDF a aussi changé de stratégie, elle ne poursuit plus seulement les militants mais également Greenpeace en tant que personne morale en lui demandant des dommages intérêts. » Lors de son dernier procès, EDF a ainsi obtenu 50.000 euros de Greenpeace. « Vu que ce n’est toujours pas assez dissuasif et que les militants continuent leur mobilisation, les autorités se tournent maintenant davantage vers le renseignement » , pense l’avocat.

Plusieurs opposants antinucléaires se sont déjà vu interdire l’accès aux centrales sans en connaître les raisons lors de journées portes ouvertes ou de débats organisés par la filière à l’intérieur de leurs sites. C’est le cas notamment de membres du collectif Stop Bugey ou du réseau Sortir du nucléaire, comme le militant lyonnais Jean-Pierre Collet interdit de visite en septembre 2018. « On me l’a notifié au dernier moment sans que la préfecture, EDF ou la gendarmerie ne m’en expliquent les causes. Je n’ai jamais eu accès aux documents qu’ils ont écrits sur moi , dit-il. Je trouve cela déplorable dans un pays qui se dit démocratique. »

Le Cossen rassemble soixante-quatre personnes, trente gendarmes, quinze policiers et une vingtaine de civils sous la direction du général de corps d’armée Pierre-Yves Cormier. Cet organisme est chargé de l’instruction des demandes d’avis en vue d’autoriser ou non une personne à pénétrer sur un site nucléaire. Depuis septembre 2018 , le Cossen a réalisé plus de 300.000 enquêtes d’accès et près de 4.500 enquêtes d’habilitation au secret défense. Il assure une forme de « filtrage » à l’entrée des centrales.

Comme le note le mensuel de la gendarmerie L’Essor , « le Cossen s’est vu attribuer la protection des sites, des matières nucléaires et de leurs transports contre tout acte de malveillance dans les 19 centrales, cibles régulières d’intrusions de Greenpeace » . La confusion règne sur les objectifs et les cibles visés par ces récentes modifications réglementaires. De nombreux militants écologistes s’inquiètent d’un fichage et d’une surveillance accrus de la lutte antinucléaire.

L’événement est passé inaperçu. Le 29 février, un décret paru au Journal Officiel a étendu les missions du Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, le Cossen. Depuis sa création en 2016, cette unité rattachée à la Gendarmerie nationale a pour objectif d’améliorer la réponse des forces de l’État dans le domaine de la protection des installations et activités nucléaires civiles. Le récent décret lui donne désormais la possibilité de « collecter » et de « diffuser » des informations sur les menaces visant le secteur. Son rôle risque donc de s’apparenter de plus en plus à une cellule de renseignement.

