Un projet de golf retoqué à cause de la sécheresse

En bref — Climat

Le projet contesté de construction d’un golf à Montagnac, à l’est de Béziers (Hérault), est en difficulté. La préfecture a émis un avis défavorable sur cette vaste opération immobilière de luxe qui comptait la construction de 600 villas et d’un golf de 18 trous. Les autorités ont justifié leur décision en mentionnant « le contexte de sécheresse précoce ». La préfecture avait demandé au promoteur « d’expliciter les modalités de la disponibilité de la ressource en eau pour l’irrigation du golf ». Selon les opposants, s’il était construit, le projet consommerait plus de 300 000 mètres cubes d’eau potable par an.

La réponse du promoteur et les modifications qu’il proposait n’ont pas convaincues la préfecture. « À l’heure où le réchauffement climatique conduit à des périodes de sécheresse durable et où la ressource en eau doit être préservée, tout projet de conception ancienne mérite d’être réinterrogé à l’aune des enjeux auxquels nous sommes confrontés » , écrit-elle dans un communiqué.

« La mobilisation a payé »

Le préfet de l’Hérault Hugues Moutouh a ajouté qu’il « appartient à l’État de répondre aux besoins vitaux de la population, d’assurer l’alimentation continue en eau potable et de préserver l’irrigation des cultures ». Il en appelle à « la responsabilité des porteurs de projet pour que les questions environnementales soient pleinement prises en compte ».

Les opposants se félicitent de cette victoire. « La mobilisation des citoyens et des usagers a payé », se réjouissent-ils. Le député la France Insoumise de l’Hérault, Sébastien Rome, y a vu aussi une bonne nouvelle : C’est « la fin d’un projet écocide de spéculation immobilière ».

