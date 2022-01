Une centaine d’experts de santé publique critiquent la politique du « tout vaccin »

En bref — Santé

Dans une tribune publiée le 3 janvier dans le British Medical Journal, une centaine de signataires experts en santé publique ont appelé les gouvernements à ne pas miser uniquement sur la vaccination face à la pandémie de Covid-19. Ils plaident pour une politique de santé complète, incluant une vaccination plus large à l’échelle mondiale.

À travers le monde, les États ont mis en place des stratégies variées face au virus. Certains cherchent à maintenir de faibles taux d’infection en combinant vaccination, mesures de santé publique et des soutiens financiers. D’autres s’appuient sur une approche essentiellement vaccinale et semblent « disposés à tolérer des niveaux élevés d’infection pourvu que leurs systèmes de santé puissent y faire face ». C’est cette deuxième méthode qui inquiète les spécialistes.

Des conséquences durables sur le bien-être des jeunes

Ils expliquent qu’une transmission généralisée du virus multiplie les opportunités d’adaptation du Sars-CoV-2. Et avec elles, de possibles apparitions de nouveaux variants plus transmissibles, voire plus dangereux. De plus, la multiplication des cas augmente mathématiquement le nombre de décès et engorge les services sanitaires, ce qui diminue l’efficacité. Les experts alertent enfin sur la situation de la jeune génération : la fermeture fréquente des écoles entraîne notamment des conséquences durables sur le bien-être des jeunes.

Les signataires de cette tribune adressent à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi qu’aux gouvernements cinq recommandations :

. alerter sur la transmission aéroportée du virus,

. promouvoir l’usage de masques FFP2 :

. promouvoir l’aération des bâtiments publics,

. limiter les niveaux de transmission du virus par un meilleur dépistage et un soutien aux patients malades ;

. permettre un accès équitable aux vaccins à travers le monde.

Pour permettre cet accès aux vaccins dans le monde entier, ils prônent le partage des doses entre pays, mais également la levée des brevets, la suppression des obstacles au transfert de technologies, et l’établissement de centres de production régionaux pour créer un approvisionnement local abondant partout dans le monde.