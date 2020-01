Une commune bretonne impose l’agriculture bio et paysanne à 400 propriétaires

Le dialogue peut être compliqué entre les partisans du projet et ses détracteurs, des opposants très minoritaires selon le maire et Terre de liens. Pétition contre l’initiative municipale , recours devant le tribunal administratif, confrontation par articles interposés dans la presse locale ... Et même des « menaces » et « intimidations » subies par des élus au début de l’initiative, ajoutent certains d’entre eux.

Julien Doineau fait partie des paysans candidats. Il est déjà propriétaire d’une petite parcelle de 2.000 m 2 , où poussent de succulents physalis (on a goûté), d’appétissantes pommes à cidre et autres fruits et légumes. Comme tous les néopaysans , Julien Doineau a connu la galère de l’accès au foncier. Il n’a donc pas hésité à se porter candidat pour mettre en culture des terrains en friche voisins du sien. De quoi porter sa surface cultivée à 1 ha, un espace qu’il juge suffisant pour vivre de son activité. La préfecture a donné son accord, « qui vaut bail de location », précise-t-il.

En 2014, Marcel Le Pennec a été élu maire. Voyant la mer se vider et le port de Moëlan n’abriter plus que quatre bateaux de pêche, il s’est tourné vers la terre. Son but : « Redonner leur vocation agricole à ces parcelles très fertiles. »

Mais, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les machines ont commencé à remplacer les humains dans les champs. Les petits paysans ont délaissé leurs terres. Et les héritages successifs ont multiplié le nombre de petites parcelles dispersées et possédées par plusieurs propriétaires à la fois. « Au bout de quelques dizaines d’années, ces terres morcelées n’ont plus intéressé personne », assure Marcel Le Pennec.

En plus de relocaliser l’économie, l’élu veut « reconstruire la mosaïque paysagère d’autrefois » et favoriser le retour de la biodiversité dans sa commune. L’initiative, « une première », est scrutée par le ministère de l’Agriculture et les collectivités locales, assure le maire.

« À la clé, une trentaine d’emplois créés d’ici deux ans sur plus de 120 hectares », s’enthousiasme le maire, Marcel Le Pennec. De quoi approvisionner en aliments sains la restauration collective (cantines scolaires, Ehpad, hôpitaux, etc.) de la commune et les agglomérations de Quimperlé et Lorient. La production devrait aussi permettre de créer le premier marché bio de Moëlan.

Coup de force ou idée de génie ? À Moëlan-sur-Mer (7.000 habitants), dans le Finistère, la municipalité pousse plus de 400 propriétaires à louer d’anciennes terres agricoles inoccupées à des paysans. Objectif : stimuler l’économie locale via l’agriculture biologique, tout en luttant contre la forte spéculation foncière et l’artificialisation des sols .

