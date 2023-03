Nucléaire : deuxième fissure sur un réacteur de Penly

En bref — Énergie

On apprenait le 8 mars qu’une importante et inquiétante fissure avait été découverte sur le circuit d’injection de sécurité du réacteur n°1 de la centrale de Penly (Seine-Maritime). On découvre deux jours plus tard qu’EDF a identifié une nouvelle fissure, toujours sur le circuit d’injection de sécurité, mais cette fois-ci du réacteur n°2 de la centrale de Penly, expliquent nos confrères de Contexte.

Cette soudure dite de « fatigue thermique » est moins importante et va jusqu’à 12 millimètres de profondeur. « Ce phénomène est bien connu et surveillé de longue date », rassure EDF dans sa note, qui rappelle également l’absence de défaut sur les trois autres circuits d’injection de sécurité du réacteur. Cette nouvelle anomalie est donc moins alarmante que celle révélée sur le réacteur Penly 1, où la fissure est de taille importante et à un emplacement inédit. Pour tirer la leçon de ces deux failles sur les circuits de sécurité, « EDF travaille à la révision de sa stratégie de contrôle », indique l’énergéticien. « Elle sera proposée à l’ASN [Autorité de sûreté nucléaire] dans les prochains jours. »

