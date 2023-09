Une dizaine d’oursons sont nés cette année dans les Pyrénées

En bref — Animaux

En 2023, les ours des Pyrénées se sont laissés observer à de nombreuses reprises. Au cours de l’année, sept ou huit nouvelles portées ont été détectées sur la partie française des Pyrénées. Ce qui devrait y porter le nombre d’ours à plus de 80. L’an passé, on comptabilisait 76 ours dont l’un d’entre eux avait été trouvé mort en cours d’année, un effectif qui continue progressivement d’augmenter.

Selon l’Écho des tanières, lettre d’information du réseau Ours brun, piloté par l’Office français de la biodiversité (OFB), 382 indices indirects d’ours ont été collectés sur quatre départements des Pyrénées françaises : Ariège, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne et Pyrénées-Atlantiques. Des relevés de terrain sont effectués via des itinéraires de prospection et par le suivi d’appareils photo et vidéo automatiques.

Grâce aux nombreuses observations directes des membres du réseau, « des comportements atypiques ainsi révélés ont pu être complétés d’échantillons biologiques », relève la lettre. Le réseau espère que leur analyse génétique permettra d’en savoir davantage « sur l’identification possible de nouvelles portées, et sur des comportements tels qu’une proximité entre femelles suitées ou un rut tardif ».

