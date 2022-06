Une monstrueuse montagne de plastique s’annonce pour 2060

En bref — Déchets

Le volume de plastique va tripler d’ici à 2060 en matière d’utilisation comme de déchets. C’est ce que prévoit le nouveau rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les « perspectives mondiales des plastiques - Scénarios d’action à l’horizon 2060 » publié vendredi 3 juin. L’utilisation mondiale de plastiques devrait passer de 460 millions de tonnes (Mt) en 2019 à 1 231 Mt en 2060, tandis que le volume de déchets plastiques produit devrait bondir de 353 (Mt) en 2019 à 1 014 Mt en 2060.

Les emballages en sont largement responsables. S’ils ne sont pas mis en décharge (ce qui concernera 507 Mt de déchets en 2060 si la tendance est maintenue), incinérés (pour 179 Mt en 2060) ou recyclés (pour 302 Mt en 2060), ces déchets se retrouvent la plupart du temps dans la nature (pour 153 Mt en 2060). En conséquence, les rejets de plastique annuels dans l’environnement devraient presque doubler, passant en moyenne de 22 Mt en 2019 à 44 Mt en 2060. Les stocks de plastiques accumulés dans les rivières et les océans du monde devraient passer de 140 Mt en 2019 à 493 Mt en 2060, soit une multiplication par trois.

Que ce soit pour les macroplastiques (supérieurs à 5 millimètres) comme pour les microplastiques (inférieurs à 5 millimètres), les conséquences sur l’environnement de cette pollution massive sont importantes. Les animaux s’enchevêtrent dans ou ingèrent souvent des débris de plastiques, entraînant des blessures importantes voire la mort, selon un rapport du WWF en 2018. Mais la santé humaine est aussi de plus en plus affectée : des particules de plastique décomposé peuvent finir dans nos organes et perturber à long terme leur fonctionnement.

