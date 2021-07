VIDÉO - Pédaler pour faire de la musique… et financer la transition énergétique !

Alternatives

Un vélo, des muscles et du soleil : le Solar Sound System, une sono nomade créée en 1999 et fonctionnant à l’énergie solaire et musculaire, rencontre un succès international. Il finance des projets de recherche sur la transition énergétique, comme celui d’exhumer les innovations du passé pour répondre aux enjeux actuels.

Montreuil (Seine-Saint-Denis), reportage

Pierre-Antoine pédale à vive allure. Face à lui, les enceintes pulsent. Pour que la musique ne s’arrête pas, tout repose sur ses cuisses et sur le vélo générateur relié aux baffles. Le répit viendra lorsque les rayons du soleil caresseront les panneaux photovoltaïques du système son. Un peu de soleil et un peu de sueur, c’est le maigre tribut à payer pour faire fonctionner le Solar Sound System. Un dispositif équipé d’enceintes et de platines qui sonorisent un DJ par la seule force du soleil et des muscles.

Son créateur, Cédric Carles, et son équipe font la démonstration du Solar au sein de la Station-E, une friche industrielle située à Montreuil, aux portes de Paris. Un lieu d’innovation spécialisé dans deux activités rarement mises en commun : la fête engagée et la recherche sur les questions énergétiques. « Chez nous, la fête finance la recherche », souligne le designer franco-suisse. En effet, depuis la création du premier prototype de Solar Sound System, en 1999, Cédric Carles a organisé de nombreux événements en France et à travers le monde qui ont permis de financer d’autres projets hébergés au sein de la Station-E.

Le plus emblématique est sans doute l’initiative baptisée Paléo-Énergétique, un programme de recherche participatif visant à exhumer les innovations du passé pour répondre aux enjeux énergétiques actuels. Parmi les inventions retrouvées : un camion à hydrogène de la Seconde Guerre mondiale, des deux-chevaux transformées en voitures électriques, un chargeur de piles alcalines réputées non rechargeables… Une kyrielle d’innovations que Cédric Carles et son équipe s’évertuent à remettre au goût du jour, afin d’accélérer la transition énergétique.

